Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин перенес полпредство в ДФО из Хабаровска во Владивосток

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, указ вступает в силу со дня подписания, 28 августа. Напомним, господин Путин поддержал перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток и 13 декабря 2018 года подписал соответствующий указ.
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