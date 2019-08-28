Политика
РБКПутин перенес полпредство на Дальнем Востоке на остров Русский
Новый адрес представительства главы государства на Дальнем Востоке — Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, д. 10, литера Н. Указ вступает в силу со дня его подписания. До этого дня полпредство в ДФО было в Хабаровске, на улице Шеронова, 22.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Политика
США подтвердили ужесточение пошлин против Китая
Власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10% до 15%.
Известия 12:50
Общество
В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
Известия 11:13
Футбол
Ривалдо не включил Неймара в тройку лучших игроков мира
Бывший футболист «Барселоны» и «Милана» Ривалдо выразил мнение, что его звёздный соотечественник Неймар не входит в число трёх лучших игроков мира.
Чемпионат 09:56
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице. Об этом ее отец Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Российская газета 10:08
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Общество
На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля
Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем.
Известия 10:29
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Политика
Меркель и Зеленский хотят провести встречу в «нормандском формате»
Ранее, как писал News.ru, Меркель одобрила проведение переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
News.ru 14:05
Интернет
В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли «закладку»
Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили вредоносный код в CamScanner — популярном Android-приложении для распознавания текста на сфотографированных документах и создания PDF-файлов.
Вести.Хайтек 09:43
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Футбол
Экс-защитник «Рубина» перешёл в «Селтик»
Австрийский защитник «Сток Сити» Мориц Бауэр перешёл в «Селтик», сообщает пресс-служба шотландского клуба.
Спорт БИЗНЕС Online 10:44
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Политика
Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Ираном
США не стремятся к конфликту с Ираном, хотят взаимодействовать дипломатическими методами, заявил в среду министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости 13:56
Происшествия
Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями
Претензии вызвала публикация Граф от 3 декабря 2018 года, в которой она рассказала о травле сына со стороны педагогов после того, как тот отказался чистить снег, сославшись на плохое самочувствие.
Lenta.ru 14:01
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
Российская газета 12:12