Политика
Путин перечислил темы возможного разговора с ЗеленскимВедомости 06:03
«Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним.
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Вы знаете, Владимир Зеленский пока не возведен в ранг святых, он не господь бог, я вряд ли должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
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