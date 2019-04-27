Путин перечислил темы возможного разговора с ЗеленскимВедомости 06:03

Вы знаете, Владимир Зеленский пока не возведен в ранг святых, он не господь бог, я вряд ли должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве.

«Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним.

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