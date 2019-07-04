Политика

Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 20:31

Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
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с чего всё началось

Путин назвал условие диалога с Киевом

Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.
ТАССвчера в 20:40

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В Совфеде назвали условия Путина для переговоров сигналом Зеленскому

ФАН07:39

Путин назвал единственное условие диалога с Украиной

Газета.Ru06:28

Путин назвал условия для диалога с Киевом

РИА Новостивчера в 19:45

Главные новости к утру 4 июля

Коммерсантъ00:04

Путин назвал условия для диалога Москвы и Киева

РБКвчера в 21:40

Путин назвал условие для диалога с Киевом

RT на русскомвчера в 20:09

Политолог: Украина пойдет на диалог с РФ в случае очень сильного внешнего давления

Телеканал 360°04:53
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон

Путин призвал Зеленского прикусить язык

Вести.UZ03:52
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
Здоровье

Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой

Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза

В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Происшествия

Жительницу Краснодара оштрафовали за угрозы и оскорбления судье

Изначально жительнице было предъявлено обвинение в незаконном возведении гостиницы, и по решению суда здание должны были снести.
Обновлено в 09:27
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Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

Обновлено в 01:35
Транспорт

В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек

Обновлено в 09:46
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Экономика

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

Обновлено в 09:18
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Политика

Всем официальным лицам Сербии запретили въезд в Косово

Власти Косова запретили въезд на территорию автономии всем официальным лицам из Сербии.
Обновлено в 07:13
Политика

В Гибралтаре задержали подозреваемое в поставках нефти в Сирию судно

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по подозрению в поставке нефти в Сирию в нарушении санкций Европейского союза.
Обновлено в 05:22
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика

Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Лолита заявила о расставании с молодым мужем

Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Футбол

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Напомним, что Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба он девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 10:10
Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Обновлено в 06:05
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено в 02:57
Общество

В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия

ЧП во время салюта в Минске попало на видео

В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
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Минтранс РФ предложил Чехии перенести решение по полетам на осень

Минтранс РФ предложил властям Чехии отложить рассмотрение спорных вопросов в области авиасообщения на сентябрь.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Общество

Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье

Обновлено в 07:15
Политика

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников

Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

СК назвал сумму ущерба от злоупотреблений экс-главы «Автодора»

Следствие оценивает ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

«Русские Витязи» покажут фигуры высшего пилотажа на фестивале в Перми

"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.
Обновлено в 08:48
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Авто

Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF

Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Обновлено в 08:02
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