с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.

Политика Россия предложила Чехии отложить решение по авиасообщению до сентября «Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Политика Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Общество Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна» Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Происшествия Число погибших в результате наводнения в Иркутской области достигло 21 Без вести пропавшими остаются 14 человек Число погибших в результате наводнения в Иркутской области достигло 21.

Политика Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Происшествия Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.

Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Футбол У ЦСКА есть странная традиция. Гончаренко почему-то её развивает В двух последних матчах турнира, против «Спартака» и «Ростова», Гончаренко выставлял с первых минут пару Васина и Шарлии.

Кино Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.

Происшествия На Камчатке автобус сбил группу пешеходов на тротуаре Автобус в Петропавловске-Камчатском сбил группу несовершеннолетних после выезда на тротуар.

Здоровье С 2023 года льготников обеспечат бесплатными лекарствами Будет создана система полного или частичного возмещения за счет государства, благодаря чему можно будет обеспечить препаратами россиян, имеющих право на льготные лекарство.

Политика Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Футбол Жано Ананидзе: «Сколько играю в „Спартаке“, таких нагрузок не помню» Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе рассказал о плюсах турнира Кубок Париматч Премьер, который завершится в четверг в Австрии.

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли стала красоткой в свои 14 лет Фото: Дочь Анджелины Джоли с друзьями Напомним, что сама Захара в детстве мечтала стать моделью и оповестила об этом родителей уже в 9 лет.