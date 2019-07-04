с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.

Шоу-бизнес Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.

Общество Москва и метрополия «Большого Парижа» договорились о сотрудничестве Мэр столицы Сергей Собянин подписал программу сотрудничества на 2019—2021 годы с президентом метрополии «Большого Парижа» Патриком Олье.

Авто Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.

Шоу-бизнес Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.

Экономика Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.

Здоровье С 2023 года льготников обеспечат бесплатными лекарствами Будет создана система полного или частичного возмещения за счет государства, благодаря чему можно будет обеспечить препаратами россиян, имеющих право на льготные лекарство.

Общество «Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Интернет Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Политика Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».

Политика Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю Российский лидер отметил, что говорил об этом и в Ватикане и во время встреч с президентом и премьер-министром Италии.

Политика Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

Общество Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.

Политика Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17 Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.

Происшествия Опоздавшие на рейс пассажиры избили сотрудника «Победы» Два пассажира, опоздавших на рейс Москва – Анапа авиакомпании "Победа", избили представителя перевозчика, сообщает Агентство "Москва".

Игры В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.

Здоровье Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.