Политика
Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 20:31
Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью Corriere della Sera заявил, что Москва готова пойти на конструктивный диалог с Киевом, если украинский лидер Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 21:40
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Политика
Путин встретился с Папой Римским
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Авто
Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» остановил производство
Обновлено вчера в 03:08
Футбол
Валерий Карпин: «По окончании сезона постоянно был на связи с Еременко»
Главное событие, что вам удалось сохранить Романа Еременко, на которого был интерес других российских клубов.
Обновлено в 14:34
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Общество
Москва и метрополия «Большого Парижа» договорились о сотрудничестве
Мэр столицы Сергей Собянин подписал программу сотрудничества на 2019—2021 годы с президентом метрополии «Большого Парижа» Патриком Олье.
Обновлено в 14:51
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено в 07:59
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено в 10:24
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Здоровье
С 2023 года льготников обеспечат бесплатными лекарствами
Будет создана система полного или частичного возмещения за счет государства, благодаря чему можно будет обеспечить препаратами россиян, имеющих право на льготные лекарство.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Индии покойник ожил на похоронах
Обновлено в 10:29
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой
Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Политика
Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю
Российский лидер отметил, что говорил об этом и в Ватикане и во время встреч с президентом и премьер-министром Италии.
Обновлено в 14:43
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Общество
Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек
Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Космос
К Земле мчится огромный астероид
Обновлено в 14:52
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Опоздавшие на рейс пассажиры избили сотрудника «Победы»
Два пассажира, опоздавших на рейс Москва – Анапа авиакомпании "Победа", избили представителя перевозчика, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:15
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей
Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Политика
Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве
Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
Обновлено в 13:35