Политика

Путин ответил жителю Магадана о разгуле коррупцииEastRussia 07:53

Путин ответил, что деньги берутся из коррупционных схем, бизнеса, а при конфискации уходят в счет государства. Говоря об ответственных за взятки, президент отметил, что чиновники и представители правоохранительной сферы находятся в особом положении.
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Путин заявил, что борьба с коррупцией будет вестись гласно

ТАСС07:30

«Когда узнаешь о миллиардах, нет слов». Путин — о коррупции и деле Захарченко

Телеканал 360°07:38

Путин оценил эффективность борьбы с коррупцией

RT на русском07:32

Путин заявил о сокращении коррупции в стране

Российская газета07:49

Путин заявил, что чувствует личную ответственность за коррупцию

Коммерсантъ07:24

Путин рассказал о чувстве ответственности за коррупцию

Lenta.ru07:22

Путин ответил на вопрос о борьбе с коррупцией

Комсомольская правда07:12
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
Транспорт

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

Обновлено в 15:42
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.
Обновлено в 16:02
Политика

Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента

Обновлено в 14:18
Политика

Путин ответил на вопрос Гоблина об уголовной ответственности за фейки

Проблема фейковой информации становится все более острой, но для внесения каких-либо ужесточающих изменений в действующее законодательство следует проанализировать правоприменительную практику.
Обновлено в 08:55
Политика

Путин ответил на вопрос о ядерной войне словами римского историка

Школьник заподозрил, что граждан готовят к войне. Путин решил ответить на вопрос подростка словами древнеримского историка Корнелия Иепота.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено в 03:00
Футбол

Адвокаты не смогли обсудить с Кокориным жалобу в кассационную инстанцию

Обновлено в 14:53
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Общество

Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького

В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте.
Обновлено в 13:54
Общество

Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
Обновлено в 07:27
Энергетика

Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%

CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Футбол

Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль стал главным тренером резервной команды мадридского клуба — «Кастильи».
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию

Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Хоккей

Овечкин получит почти миллионную пенсию

Нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.
Обновлено в 13:29
Экономика

Акционеры «ЛУКОЙЛа» утвердили финальные дивиденды за 2018 год

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 06:44
Политика

Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем

Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Финансы

Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд

Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.
Обновлено в 08:25
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Вологде два подростка на скутере насмерть разбились об КамАЗ

В Вологде на Московском шоссе столкнулись скутер "Ирбис", на котором ехали два подростка, и грузовой автомобиль КамАЗ.
Обновлено в 14:29
Футбол

«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в контрольном матче

Футболисты «Рубина» потерпели поражение от «Нефтехимика» в контрольном матче, прошедшем в четверг в Казани.
Обновлено в 13:01
Кино

Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»

Обновлено в 04:40
Происшествия

Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
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