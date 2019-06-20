Путин ответил жителю Магадана о разгуле коррупцииEastRussia 07:53

Путин ответил, что деньги берутся из коррупционных схем, бизнеса, а при конфискации уходят в счет государства. Говоря об ответственных за взятки, президент отметил, что чиновники и представители правоохранительной сферы находятся в особом положении.

Политика В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США «В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

Спорт Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.

Политика Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Происшествия Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок "Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Экономика Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.

Политика Путин ответил, когда россиянам стоит ждать перемен к лучшему В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин рассказал о том, когда станет жить легче.

Кино «Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.

Политика Филарет восстановил Киевский патриархат Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Политика Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.

Происшествия В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой Полиция задержала неизвестного, которого подозревают в подкладывании небольшого пакета со взрывчаткой на вокзал на окраине Брюсселя.

Политика Посол Украины в Грузии устроил конфликт с российским коллегой Проведение Межпарламентской ассамблеи православия было приостановлено после того, как представитель Украины Игорь Долгов демонстративно покинул заседание, прервав выступление российского дипломата Сергея Гаврилова.

Политика Зеленский отменил 159 указов предыдущих президентов В своих указах Зеленский отменяет один указ предыдущего президента Украины Петра Порошенко (2014 – 2019 гг.), один указ Виктора Ющенко (2005 – 2010 гг.), восемь указов первого президента Леонида Кравчука (1991 – 1994 гг.), все остальные отмененные указы подписывались президентами Леонидом Кучмой (1994-2005) и Виктором Януковичем (2010 – 2014 гг.).

Кино Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.

Происшествия Жителя Норильска задержали за участие в ИГ в Сирии Следователи задержали жителя Норильска за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Экономика В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Авто В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия» В технопарке «Жигулевская долина» в Самарской области (г. Тольятти) приступили к созданию многофункционального автомобиля «Ларгус Карелия».

Происшествия В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.

Происшествия Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.

Происшествия ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.

Футбол «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.