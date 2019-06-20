Политика
Путин о коррупции: Чувствую ответственность за это безобразиеМР7.ру 07:35
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, рассказал россиянам, что чувствует ответственность за коррупцию.
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