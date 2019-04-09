Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с РоссииРИА Новости 09:26

Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, ...чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню.

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума. Финский лидер заявил, что Россия сама виновата в санкциях.

Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России

Политика Турция будет исключена из программы создания F-35 при закупке С-400 Турция не сможет участвовать в программе создания и приобретения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 после развертывания российских зенитных ракетных систем С-400.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Футбол Балотелли грозит дисквалификация за удар соперника "Марсель" 5 апреля уступил на выезде "Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции - 0:2. Защитник хозяев Пабло был удален на 82-й минуте матча после того, как нарушил правила против Балотелли.

Шоу-бизнес Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.

Происшествия Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Политика Путин рассказал о перспективах своего визита в США Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

Наука Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Хоккей Никитин: думаю, ЦСКА заслуженно победил в серии со СКА Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранной серии с петербургским СКА (4-3).

Политика Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».

Шоу-бизнес Эмилия Кларк поделилась снимками из больницы после инсульта В недавней колонке The New York Times Эмилия Кларк рассказала о том, что в период съемок «Игры престолов» пережила две операции на головном мозге.

Происшествия Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.

Происшествия После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Политика В Еврокомиссии заявили о завершении создания европейского Энергосоюза Создание европейского Энергетического союза завершено, заявил во вторник на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

Космос Полярные сияния Юпитера разогревают его атмосферу Инфракрасные изображения, полученные в январе, феврале и мае 2017 года, четко показывают горячие зоны около полюсов, где происходят полярные сияния Юпитера.

Культура Михаил Жванецкий отменил концерт из-за травмы Михаил Жванецкий отменил концерт из-за травмы Юбилейное выступление артиста должно было состояться 14 апреля.

Политика Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.

Гаджеты Названы цены на новый смартфон Samsung Galaxy A70 Новый смартфон Samsung Galaxy A70 из среднего ценового сегмента был представлен официально 26 марта и тогда же стало известно, что о его стоимости объявят 10 апреля в рамках мероприятия, посвященного презентациям новинок, в числе которых и Samsung Galaxy A90.