Политика
Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» ПушкинаРБК 10:40
Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
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«Мы ломим, гнутся шведы»: Владимир Путин ответил премьеру Швеции цитатой из поэмы Пушкина
Петербургский дневник10:19
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