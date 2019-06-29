Политика

Путин ответил на возражения Элтона ДжонаИзвестия 04:54

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке в субботу, 29 июня.
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Путин отреагировал на возражения Элтона Джона об ЛГБТ-сообществе

RT на русском05:16

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Газета.Ru06:05

Путин ответил обвинившему его в лицемерии Элтону Джону

Lenta.ru04:05

«Шесть или пять полов напридумывали». Путин — о ЛГБТ

Дождь04:36

Путин не согласился с Элтоном Джоном и призвал западных либералов оставить детей в покое

Интерфакс04:14

Путин ответил на возражения Элтона Джона

РИА Новости04:13

Путин считает, что Элтон Джон заблуждается в своих оценках ситуации в России

ТАСС04:52
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье

Названы 6 завтраков, напрасно считающихся полезными

Обновлено в 04:43
Происшествия

Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма

Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Украинские военные в штатском минируют Донбасс

У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
Общество

Работники завода Ford вышли на забастовку

На площадь напротив Финляндского вокзала вышли бывшие сотрудники завода Ford, требуя решить вопрос с трудоустройством.
Обновлено в 05:33
Происшествия

На высоте 50 метров: на аттракционе в «Диво острове» застряли люди

Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
Обновлено в 07:20
Политика

Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei

На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Климова зажигательно станцевала с Панкратовым-Черным на его юбилее

Актриса Екатерина Климова зажигательно станцевала с именинником на юбилее своего коллеги Александра Панкратова-Черного.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Музыка

Известный музыкант и композитор скончался в Кемерове

В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
Обновлено в 01:15
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено вчера в 09:32
Игры

WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

Авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало материал про PlayStation 5, о которой ещё в апреле рассказала Sony, представив ряд особенностей новой платформы.
Обновлено в 07:54
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

В Иркутской области борются с последствиями наводнения

Спасатели проводят эвакуацию людей в Иркутской области.
Обновлено в 04:46
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Футбол

МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.
Обновлено в 07:40
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Обновлено в 07:33
Здоровье

Красноярцев просят не купаться в городских фонтанах

Обновлено в 03:40
Происшествия

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Общество

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Музыка

Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки

Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика

СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
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