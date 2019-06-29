Политика

Путин ответил на возражения Элтона ДжонаИзвестия 04:54

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке в субботу, 29 июня.
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Путин отреагировал на возражения Элтона Джона об ЛГБТ-сообществе

RT на русском05:16

Путин не согласился с Элтоном Джоном и призвал западных либералов оставить детей в покое

Интерфакс04:14

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Газета.Ru06:05

Путин считает, что Элтон Джон заблуждается в своих оценках ситуации в России

ТАСС04:52

Путин оспорил данную Элтоном Джоном оценку ситуации с ЛГБТ в России

РБК05:08

Путин отреагировал на возражения Элтона Джона

РИА Новости04:13

Путин ответил обвинившему его в лицемерии Элтону Джону

Lenta.ru04:05
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Обновлено в 03:11
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Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Более 200 домов подтоплены в иркутском Тулуне из-за паводка

Более 200 жилых домов в городе Тулун Иркутской области оказались подтоплены в результате выхода из берегов реки Ия, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Общество

Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии

РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ищут третью няню для сына за 6 недель

Перед отправкой в турне по Южной Африке Меган Маркл и принц Гарри снова занялись поисками няни для маленького Арчи.
Обновлено в 06:29
Авто

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе

Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль

Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.
Обновлено в 00:00
Культура

Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки

Обновлено вчера в 15:21
Политика

Кадыров поддержал слова Путина о предателях

Обновлено вчера в 20:40
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Общество

Германия вернет Италии украденную картину голландского художника

Обновлено в 08:59
Общество

Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве

Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым

Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью сервиса Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:46
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Обновлено вчера в 16:53
Политика

Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве

После беседы канцлер Германии снова почувствовала себя плохо, потерявшись во времени и пространстве, сообщает Telegram-канал «Пул №3».На представленном видео хорошо видно, как Меркель сверяет часы, а потом окидывает помещение потерянным взглядом и не знает, в какую сторону идти.18 июня в Берлин прибыл украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:38
Общество

Стало известно, когда население Петербурга достигнет шести миллионов

Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) опубликовало прогноз изменения населения в городах и областях СЗФО до 2036 года.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В России разрабатывают катапультное кресло для перспективного бомбардировщика

Разработка катапультных кресел для перспективного бомбардировщика находится в стадии рабочего проектирования.
Обновлено в 01:13
Футбол

Футболист Уан-Биссака перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед»

Английский защитник Аарон Уан-Биссака перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Кристал Пэлас".
Обновлено в 08:08
Происшествия

30 человек пострадали в драке на месторождении Тенгиз в Казахстане

Обновлено в 08:25
Политика

Трамп назвал Путина прекрасным человеком

Президент США Дональд Трамп прокомментировал двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита G20.
Обновлено в 03:00
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