Политика

Путин ответил на возражения Элтона ДжонаИзвестия 04:54

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке в субботу, 29 июня.
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Путин считает, что Элтон Джон заблуждается в своих оценках ситуации в России

ТАСС04:52

Путин оспорил данную Элтоном Джоном оценку ситуации с ЛГБТ в России

РБК05:08

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Газета.Ru06:05

Путин отреагировал на возражения Элтона Джона об ЛГБТ-сообществе

RT на русском05:16

Путин не согласился с Элтоном Джоном и призвал западных либералов оставить детей в покое

Интерфакс04:14

Путин отреагировал на возражения Элтона Джона

РИА Новости04:13

Путин ответил обвинившему его в лицемерии Элтону Джону

Lenta.ru04:05
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Общество

В Чунском и Зиминском районе ухудшается паводковая обстановка

Обновлено в 07:22
Общество

На Южный Урал надвигается непогода

Завтра, 30 июня, синоптики челябинского гидрометеоцентра предсказывают грозы и отдельные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Политика

Путин помог растерявшейся Меркель

Обновлено в 09:42
Политика

Трамп назвал Путина прекрасным человеком

Президент США Дональд Трамп прокомментировал двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита G20.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске

Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.
Обновлено в 08:45
Наука

В Китае обнаружено 5000-летнее кладбище «гигантов»

Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Общество

Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым

Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым.
Обновлено в 10:53
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Общество

Росстат заплатит почти 1 млрд рублей за рекламу переписи населения

Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
Обновлено в 11:06
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Уан-Биссаки

Защитник Аарон Ван-Биссака подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед», став одним из трёх самых дорогих английских игроков в истории.
Обновлено в 10:19
Политика

Эрдоган заявил об отказе США от санкций за покупку Турцией С-400

Контракт на поставку российских систем РФ и Турция заключили в 2017 году. Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты.
Обновлено в 04:58
Политика

Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков

Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии

Обновлено в 10:24
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Два человека стали жертвами стрельбы в Торонто

В результате стрельбы погибли два человека.
Обновлено в 11:07
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Спорт

Биатлониста Чернышова дисквалифицировали из-за переписки Родченкова

Основанием для четырехлетней дисквалификации биатлониста Александра Чернышова стала электронная переписка экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Обновлено в 06:48
Гаджеты

Поддельные iPhone XI появились в продаже

Обновлено в 07:21
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 11:13
Происшествия

Люди застряли на аттракционе «Ракета» в парке Петербурга «Диво Остров»

Жители Петербурга сообщили, что посетители местного парка развлечений "Диво остров" застряли на аттракционе "Ракета" в субботу, 29 июня.
Обновлено в 08:11
Культура

Художник Леонид Пастернак - неизвестный отец известного сына

Мало кто знает, что отец писателя Бориса Пастернака - Леонид Пастернак — известный художник-живописец и график.
Обновлено в 08:21
Общество

Аэропорт Ньюарка возобновил работу после чрезвычайной ситуации

Международный аэропорт Ньюарка, расположенный в американском штате Нью-Джерси, возобновил работу после чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 10:42
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

США пытается легализовать террористов из Идлиба

Лидеры западных стран постоянно отмечаются декларациями о недопустимости страданий жителей Идлиба и разрушений объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 08:51
Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
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