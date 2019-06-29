Политика

Путин ответил на возражения Элтона ДжонаГазета.Ru 06:05

В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
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Путин оспорил данную Элтоном Джоном оценку ситуации с ЛГБТ в России

РБК05:08

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Газета.Ru06:05

Путин ответил обвинившему его в лицемерии Элтону Джону

Lenta.ru04:05

«Шесть или пять полов напридумывали». Путин — о ЛГБТ

Дождь04:36

Путин не согласился с Элтоном Джоном и призвал западных либералов оставить детей в покое

Интерфакс04:14

Путин ответил на возражения Элтона Джона

РИА Новости04:13

Путин считает, что Элтон Джон заблуждается в своих оценках ситуации в России

ТАСС04:52
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге при пожаре погибли три человека

Обновлено в 06:07
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Политика

Освобожденного Медведчуком пленного доставили в военную прокуратуру

Один из четырех украинских пленных, который накануне был освобожден при содействии главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, доставили в военную прокуратуру Украины.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Обновлено вчера в 16:53
Политика

Гаврилов прокомментировал запрет на посещение Грузии

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов считает, что МВД Грузии продемонстрировало радикальный настрой.
Обновлено вчера в 15:09
Музыка

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски

Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Происшествия

От колонии дали отсрочку на материнство

О пребывании Эльмиры Амирхановой в стане боевиков следствию рассказала и Залина Габибулаева — в апреле 2013 года она была приговорена в Северной Осетии к двум годам лишения свободы за незаконный оборот оружия, а после отсидки перебралась в Сирию.
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В зоне наводнения в Иркутской области выявили завышение цен

Обновлено в 06:33
Политика

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Глава Белого дома Дональд Трамп после встречи в Осаке на саммите G20 с президентом России Владимиром Путиным назвал российского лидера прекрасным парнем и выразил удовлетворение тем, что они смогли обсудить много важных вопросов, в частности - сферу торговли.
Обновлено в 05:00
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Иркутской области прорвало дамбу на реке

В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол

Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона

Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Гоша Куценко часто получал отказ на предложение о сексе

Гоша Куценко признался, что в сексе ему часто отказывали. Актер считает, что главное в любовных утехах – чувства.
Обновлено в 00:12
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Сосо Павлиашвили: «Собираемся с любимой обвенчаться»

Певцу сегодня, 29 июня, исполняется 55 лет. Накануне юбилея он признался, почему до сих пор не женат.
Обновлено в 04:00
Автоспорт

Випс победил в первой гонке Формулы 3 в Шпильберге, Шварцман – 5-й

Участник молодёжной программы Red Bull Юри Випс одержал свою первую победу в Международной Формуле 3, выиграв субботнюю гонку в Шпильберге.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол

Ваня Милинкович-Савич перешел из «Торино» в «Стандард»

Льежский «Стандард» арендовал вратаря «Торино» Ваню Милинковича-Савича с правом выкупа в конце сезона.
Обновлено в 06:29
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество

От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

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Гаджеты

Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple

Обновлено вчера в 01:57
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Автоспорт

Хюлькенберг получит штраф в пять мест на старте Гран-при Австрии

Пилот Рено Нико Хюлькенберг будет оштрафован на Гран-при Австрии из-за замены двигателя внутреннего сгорания, сообщает Autosport.
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Политика

Слуцкий провел телефонный разговор с Бутиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провел телефонный разговор с отбывающей наказание в США россиянкой Марией Бутиной, отметив, что важно мобилизовать все правовые инструменты для сокращения срока ее пребывания.
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