Политика
Путин ответил на возражения Элтона ДжонаГазета.Ru 06:05
В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
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