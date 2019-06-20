Политика
Путин ответил на критику «Единой России»Москва 24 08:09
"Единая Россия" была создана в 2001 году. С 2008 по 2012 годы Путин был председателем этой партии. После очередного избрания президентом он сложил с себя полномочия руководителя объединения.
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Происшествия
За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН
Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Общество
Путин анонсировал расширение списка получателей выплат на детей
Президент России Владимир Путин рассказал о новой мере поддержки семей, где появился первый и второй ребёнок.
Обновлено в 06:32
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам
Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях
Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Садальский высказался о больничной эпопее Алибасова
Актер Станислав Садальский в Instagram подверг критике продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, который придумал, как он считает, некрасивую историю про отравление.
Обновлено в 03:51
Футбол
ФИФА может перенести ЧМ-2022 в другую страну
ФИФА рассматривает возможность переноса чемпионата мира 2022 года после того, как экс-президент УЕФА Мишель Платини был задержан по делу о коррупции.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой
С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.
Обновлено в 08:05
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин надеется, что вопрос урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами
Путин надеется, что вопрос политического урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами - США, Турцией, Ираном, Израилем и другими.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин оценил перспективы переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» оценил перспективы переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:31
Политика
Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 02:31
Политика
Путин высказался о деле Ивана Голунова
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.
Обновлено в 07:57
Кино
Marvel выпустит в прокат новую версию фильма «Мстители: Финал»
Руководитель компании Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что со следующей неделе в кинопрокат выйдет новая расширенная версия фантастического блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 21:55
Футбол
«Реал» хочет подписать Мбаппе в 2020 году
Обновлено в 08:17
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Экономика
Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%
Банк Англии по итогам июньского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
Обновлено в 08:03
Политика
В деле о крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе появились обвиняемые
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:06
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
Обновлено в 08:21
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным
Глава государства сообщил, что с 1 октября этого года военным пенсионерам повысят пенсионные выплаты на 4,3%. Кроме этого, государство также увеличит довольствие военнослужащих.
Обновлено в 06:35
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Финансы
Курс евро обновил минимум 2019 года
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:50