Экономика

Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарномуРБК 06:12

В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным к главе государства обратился пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас. Он пожаловался на низкие зарплаты сотрудников МЧС, на что Путин пообещал вдвое увеличить зарплаты пожарным.
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В МЧС в 2019 году поднимут зарплаты, заявил Путин

РИА Новости05:50

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