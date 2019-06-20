Экономика
Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарномуРБК 06:12
В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным к главе государства обратился пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас. Он пожаловался на низкие зарплаты сотрудников МЧС, на что Путин пообещал вдвое увеличить зарплаты пожарным.
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