Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарномуРБК 06:12

В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным к главе государства обратился пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас. Он пожаловался на низкие зарплаты сотрудников МЧС, на что Путин пообещал вдвое увеличить зарплаты пожарным.

Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному

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