Экономика
Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплатеВести Кузбасс 05:18
Пожарным приходится совмещать две или даже три работы. Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика
Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Бари Алибасова силой удерживают в квартире
Алибасов, в свою очередь, тоже вызвал полицию и заявил, что Мухина не его лечащий врач, а шарлатанка.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа
Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская не собиралась разводиться с Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская откровенно рассказала о своих отношениях с Арменом Джигарханяном.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Россия не стремится к статусу сверхдержавы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе "прямой линии", что Россия не собирается распространять свое влияние на территории других государств.
Обновлено в 10:10
Футбол
«Реал» купит Мбаппе летом 2020 года
Испанский "Реал" заявил, что не готов в этом году купить нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание "Diario AS".
Обновлено в 10:05
Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Сочи» продлил контракт с Песеговым
Новичок РПЛ «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Евгением Песеговым.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области
Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в четверг на 496-м км перегона Тарталей - Каменище в Нижегородской области.
Обновлено в 09:06
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Общество
Воду начали раздавать на четырех станциях МЦК из-за жары
Сотрудники московского метрополитена начали раздавать пассажирам питьевую воду на станциях Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная", "Стрешнево", "Панфиловская" и "Автозаводская" из-за жаркой погоды.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, который был подписан бывшим главой государства Леонидом Кучмой в 1996 году.
Обновлено в 09:44
Политика
Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму
Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Футбол
Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Экономика
Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25