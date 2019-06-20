Экономика

Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплатеВести Кузбасс 05:18

Пожарным приходится совмещать две или даже три работы. Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин не верит в зарплаты ниже 10 тыс. рублей в России

Газета.Ru08:03

Зарплата пожарных, подведомственных калининградским властям, составляет 25,8 тыс. рублей

ТАСС07:30

Путин назвал не лучшей ситуацию в МЧС

Lenta.ru05:23

В МЧС в 2019 году поднимут зарплаты, заявил Путин

РИА Новости05:50

Первый вопрос на «Прямой линии с Владимиром Путиным» задал пожарный

Вести.Ru05:36

Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному

РБК06:12

Задавший вопрос президенту сотрудник МЧС рассказал Лайфу о «кипише» на работе

Life.ru06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика

Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях

Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Футбол

Сульшер получил 100 миллионов фунтов на летние трансферы

Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру на летние трансферы, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:57
Политика

Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Космос

Навигационные атомные часы NASA DSAC отправят в космос 24 июня

Устройство будет отправлено на спутнике Orbital Test Bed, который будет доставлен на орбиту вместе с двумя десятками других военных, правительственных и исследовательских спутников на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy 24 июня 2019 года.
Обновлено в 02:41
Политика

Путин посоветовал Грудинину вывести деньги из офшоров

Владимир Путин призвал не сравнивать бывшего главу правительства Евгения Примакова и кандидата в президенты России, директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 08:56
Экономика

Путин заявил о росте зарплат россиян

Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
Политика

В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос

Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Обновлено в 03:50
Экономика

Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку

Законопроектом предусматривается возможность получения от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки в случае рождения в семье третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.
Обновлено 18 июня в 06:23
Политика

Зеленский отменил указ о школьной форме

Украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, который был подписан бывшим главой государства Леонидом Кучмой в 1996 году.
Обновлено в 09:44
Политика

Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом.
Обновлено в 09:20
Экономика

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика

Путин рассказал, куда делся народ чудь

Обновлено в 07:18
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено в 05:43
Политика

Путин ответил на вопрос Гоблина об уголовной ответственности за фейки

Проблема фейковой информации становится все более острой, но для внесения каких-либо ужесточающих изменений в действующее законодательство следует проанализировать правоприменительную практику.
Обновлено в 08:55
Политика

Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Общество

Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Задушил и раздел: жуткое убийство 11-летней девочки совершил 22-летний сосед

В селе Ивановка Одесской области 13 июня бесследно пропала 11-летня девочка.
Обновлено в 08:45
Политика

Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное