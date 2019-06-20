Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалилиGazeta.SPb 19:01

Уточняется, что обращение о зарплатах пожарных записал житель Калининграда. Он рассказал Владимиру Путину, что получает всего лишь 16 тысяч рублей – и то его зарплата, как командира отделения, выше, чем у коллег. Остальные пожарные зарабатывают на три тысячи меньше.

Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалили

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