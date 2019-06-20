Политика
Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплатеВести Кузбасс 05:18
Пожарным приходится совмещать две или даже три работы. Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
Политика
Админ MDK спросил Путина об оскорблении власти
Создатель популярного сообщества MDK Роберто Панчвидзе в ходе прямой линии с Владимиром Путным попросил президента прокомментировать нюансы закона об оскорблении власти.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Василий Бойко-Великий обратился к священникам и мирянам
Василий Бойко-Великий обратился к священникам и мирянам Глава компании «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий, обвиняемый Следственным комитетом РФ (СКР) в особо крупной растрате, попросил священников и мирян молиться за него.
Обновлено в 09:54
Политика
Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Общество
В российских вузах стартовала приёмная кампания 2019 года
Напомним, по итогам приёмной кампании 2018 года на бюджетные места в российских вузах поступили 528 тыс. человек — на 12,5 тыс. больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:41
Политика
Путин ответил на обвинения в «оккупации» Донбасса тремя словами
Президент Владимир Путин назвал чушью обвинения в том, что Россия оккупировала Донбасс. Об этом он заявил в ходе "Прямой линии".
Обновлено в 07:23
Происшествия
В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Общество
После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу
От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Политика
Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян
Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Пособник ВСУ обнародовал видео уничтожения снайпера ополченцев
Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время.
Обновлено в 04:38
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 02:31
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Общество
Дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Британии
Американский дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Великобритании за заслуги в моде.
Обновлено в 03:07
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Общество
Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького
В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Общество
В России изменят критерии для выплаты детских пособий
Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
Обновлено вчера в 17:52
Финансы
Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года
Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Минздрав разработал требования к доступу родственников в реанимацию
Минздрав РФ разработал порядок посещения пациента в реанимационном отделении родственниками или законными представителями.
Обновлено в 05:13
Космос
Неподалеку от Солнечной системы нашли самую похожую на Землю планету
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Лондон временно прекратит поставки вооружений Эр-Рияду
Великобритания прекратит поставки вооружений Эр-Рияду на тот отрезок времени, пока будет осуществляться изучение принятого в четверг постановления апелляционного суда с требованием пересмотреть решение правительства Соединенного Королевства о продаже оружия Саудовской Аравии с учетом возможности его использования в йеменском конфликте.
Обновлено в 11:32
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33