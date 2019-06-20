Политика

Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплатеВести Кузбасс вчера в 05:18

Пожарным приходится совмещать две или даже три работы. Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:15, Вашингтон
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