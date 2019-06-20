Калининградский пожарный рассказал Путину о зарплате 12 тысяч рублейИнфо24 05:43

Пожарный из Калининградской области Станислав Таукачикас рассказал, что зарплата пожарного составляет 12-15 тысяч рублей. Не удивительно, что на такую зарплату прожить невозможно, людям приходится работать на 2-3 работах, из-за этого рушатся семьи.

Калининградский пожарный рассказал Путину о зарплате 12 тысяч рублей

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