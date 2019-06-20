Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарнымMagCity74 05:24

В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей. Президент прокомментировал жалобу сотрудника МЧС.

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