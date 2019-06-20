Политика
Путин пообещал в два раза повысить зарплату пожарнымMagCity74 05:24
В эфире показали видеообращение пожарного из Калининградской области, у которого зарплата 16 тысяч рублей. Президент прокомментировал жалобу сотрудника МЧС.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
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Об утрате долларом доминирующей роли в международной торговле заявил в недавнем интервью информагентству «Тасним» бывший генеральный директор Центробанка Исламской Республики Иран.
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Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
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Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
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Культура
Николай Фоменко поделился впечатлениями от получения ордена
Актер, музыкант и телеведущий Николай Фоменко получил из рук министра культуры РФ Владимира Мединского орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Обновлено в 17:10
Кино
Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза
Обновлено в 16:37
Политика
Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:10
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К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Политика
Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем
Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Политика
Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах
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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
Россиянин 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Пуи, занимающего 29-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из трех.
Обновлено в 12:40
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Александр Ерохин: «Чемпионство - это было круто»
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, как он воспринял завоевание командой чемпионского титула в прошлом сезоне.
Обновлено в 17:21
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Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
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В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
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Инвесторы из Британии и США скупили около 86% евробондов России
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Президент Чехии Милош Земан призвал отменить антироссийские санкции
Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что антироссийские санкции нужно отменить.
Обновлено в 16:31
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Путин пообещал повышение пенсий
Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено в 05:35
Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57