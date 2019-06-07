Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и БелоруссииВести.Ru 10:44
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Плетнева жалуется на угрозы супруга
Обновлено в 07:43
Политика
Пашинян заявил о планах получить от России «немаленькое» оружие
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным поставку оружия в страну.
Обновлено в 09:35
Политика
МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР
Решение России об отправке военных в миссию ООН в Центрально-Африканской Республике нашло понимание международного сообщества, проблем с этим решением не будет, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Политика
Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии
Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет.
Обновлено в 10:50
Хоккей
НХЛ проведет слушания по эпизоду с участием Барбашева
В ходе слушаний будет рассматриваться эпизод из пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном" (2:1). В первом периоде Барбашев ударил плечом в голову нападающего "Бостона" Маркуса Юханссона, однако избежал штрафа от арбитров.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Алена Кравец получила в подарок от поклонника квартиру в Швейцарии
Квартиру в «100 уютных квадратов» светской львице преподнес в качестве подарка на день рождения поклонник, но она не считает это поводом отвечать на его ухаживания.
Обновлено в 02:12
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин рассказал о кризисе модели мировой экономики на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что планы по развитию страны должны учитывать происходящее в мире.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей
По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Наука
Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне
Строительство 55-этажного здания под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London) начнется в 2020 году.
Обновлено в 07:07
Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину
Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 10:52
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Лидер украинских националистов предложил Зеленскому «самому выкопать хоть одну солдатскую могилу»
Украинские националисты критикуют решение президента Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:43
Происшествия
Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 09:22
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Игры
Утечка: дебютный трейлер новой игры Ninja Theory — Bleeding Edge
Словацкий портал Xboxer опубликовал дебютный трейлер Bleeding Edge — это соревновательный боевик за авторством Ninja Theory, где две команды по четыре игрока сражаются друг против друга в рукопашных боях.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Калужской области трое рабочих утонули в навозе
Обновлено в 10:04