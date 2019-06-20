Путин ответил на вопрос о размере зарплат чиновниковRT на русском 07:43

Представим себе, что министр будет получать, как рядовой работник. Как бы ни было, мне бы очень хотелось, помните известную шутку - мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались.

Путин заявил, что хотел бы повышения окладов рядовых работников до уровня министров, а не наоборот. Также президент отметил, что зарплата должна зависеть от эффективности и личных качеств работника, однако разница между окладами не должна быть колоссальной.

Путин ответил на вопрос о размере зарплат чиновников

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