Политика

Путин ответил на вопрос о размере зарплат чиновниковRT на русском 07:43

Путин заявил, что хотел бы повышения окладов рядовых работников до уровня министров, а не наоборот. Также президент отметил, что зарплата должна зависеть от эффективности и личных качеств работника, однако разница между окладами не должна быть колоссальной.
Читать в источнике
Владимир Путин
Представим себе, что министр будет получать, как рядовой работник. Как бы ни было, мне бы очень хотелось, помните известную шутку - мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались.
— Владимир ПутинРИАМО 07:22

Подробнее о событии

Путин объяснил, почему нельзя резко снизить зарплату чиновников и глав госкомпаний

ТАСС08:03

Путин объяснил опасность снижения зарплат чиновников

Известия07:07

Путин оправдал высокие зарплаты чиновников

Lenta.ru07:31

Путин рассказал о «засаде» с повышенными зарплатами чиновников

РБК07:24

Снижать зарплату министрам нельзя, иначе они разбегутся, уверен президент

Вести.Ru07:21

Путин ответил на вопрос о размере зарплат чиновников

RT на русском07:43

Путин пошутил про зарплаты чиновников

Газета.Ru07:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Вашингтон
Кино

Marvel выпустит в прокат новую версию фильма «Мстители: Финал»

Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности

На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Новосибирске экс-ОМОНовец насильно увез бывшую жену на остров и привязал к ноге

Обновлено в 06:21
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Политика

Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин высказался о деле Ивана Голунова

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Кунис и Кутчер ответили на слухи о расставании

Кутчер и Кунис решили это «подтвердить». Актеры записали забавный ролик, где высмеивают «громкую» публикацию таблоида.
Обновлено в 02:49
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

12:02 Сегодня проходит прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой президент ответит на вопросы россиян.
Обновлено в 05:01
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Политика

Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам

Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.
Обновлено в 08:27
Политика

Зеленский начал увольнения и реорганизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:37
Технологии

Роскомнадзор создаст систему контроля за онлайн-кинотеатрами

«Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) подвел итоги конкурса на разработку автоматизированной системы мониторинга контента онлайн-кинотеатров стоимостью 1,5 млн рублей.
Обновлено в 07:42
Финансы

Курс евро обновил минимум 2019 года

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:50
Политика

Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Политика

Путин ответил на вопрос о фейковых новостях

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.
Обновлено в 08:24
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Трамп подтвердил встречу с Путиным

Президенты России и США должны были встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине, который прошел 30 ноября — 1 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Садальский высказался о больничной эпопее Алибасова

Актер Станислав Садальский в Instagram подверг критике продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, который придумал, как он считает, некрасивую историю про отравление.
Обновлено в 03:51
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Экономика

«Энел Россия» подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС

«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) подписала договор о продаже «Кузбассэнерго», «дочке» Сибирской генерирующей компании, крупнейшей угольной станции в РФ — Рефтинской ГРЭС.
Обновлено в 02:52
Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко

Обновлено в 08:03
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 появились в России

Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз предстала в обществе обнаженного мужчины

Российская актриса Дарья Мороз предстала на новой фотографии в компании обнаженного мужчины.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Муж Климовой променял ее на молодую актрису

Напомним, что 41-летняя актриса Екатерина Климова подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи в конце мая после пяти лет брака.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Путин рассказал, куда делся народ чудь

Обновлено в 07:18
Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Общество

Коммунисты потребовали наказать многодетных за призыв одуматься

Депутаты-коммунисты городской думы Димитровграда в Ульяновской области потребовали наказать многодетные семьи, которые написали мелками на асфальте фразу «Дума, одумайся».
Обновлено в 04:52
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным

Глава государства сообщил, что с 1 октября этого года военным пенсионерам повысят пенсионные выплаты на 4,3%. Кроме этого, государство также увеличит довольствие военнослужащих.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное