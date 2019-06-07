Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьянуГазета.Ru 10:26
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Американо-китайская торговая война: эксперты оценили слова Путина про «умную обезьяну»
Московский Комсомолец14:28
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Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике
На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
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Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба
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Интернет
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Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками
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По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
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Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
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Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены
Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
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BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.
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Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.
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Американский лидер Дональд Трамп призвал NASA сосредоточить усилия на таких крупных проектах, как Марс, а не на Луне.
Обновлено в 15:28
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Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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