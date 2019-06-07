Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьянуГазета.Ru 10:26

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

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