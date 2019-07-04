с чего всё началось

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своих планах и политической карьере после 2024 года. Российский лидер отметил, что сегодня рано говорить о том, какой деятельностью он будет заниматься после окончания срока его президентских полномочий.

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

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