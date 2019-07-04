с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Экономика Пенсионный налог может стать обязательным Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.

Происшествия Число смертей в скорой помощи увеличилось в России В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Наука Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии «Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Происшествия В Иркутской области подтопило еще пять поселков Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.

Политика Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.

Здоровье Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.

Общество Россиянкам разрешат мужские профессии Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.

Политика СМИ: пресс-секретарь президента Украины отказалась давать показания в Генпрокуратуре "Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник обнародованных данных, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее", - отмечает агентство.

Политика Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Домашний кот спас жизни хозяев, подравшись с коброй в Индии Как гласит описание к видеоролику, хозяин смелого кота, наблюдавший за дракой, немедленно обратился к змеелову.

Технологии Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.

Политика Националисты напали на российских туристов в Грузии В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.