Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 годаRT на русском 00:24

Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera заявил, что еще рано говорить о том, уйдет ли он из политики в 2024 году, когда заканчивается его президентский срок, или останется, но в другом качестве, сообщается
 на сайте Кремля.
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