Путин ответил на вопрос о преемникеLenta.ru 14:36

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times. По его словам, он думает об этом с 2000 года, но конечный выбор за избирателями.

Путин ответил на вопрос о преемнике

Общество Названы самые безопасные регионы России Самыми безопасными регионами для путешествий по России оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Армия и оружие В Кремле состоялся прием в честь выпускников военных академий На приём были приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России.

Технологии «Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".

Политика Путин: Россия добилась в Сирии больше, чем ожидала Напомним, 30 сентября 2015 года по решению Владимира Путина и с одобрения Совета Федерации была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Авто Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.

Технологии Сервис оценки качества вождения появится в России В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.

Общество Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.

Происшествия Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.

Политика Путин рассказал о своих ожиданиях от саммита G20 Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Financial Times о своих ожиданиях от саммита G20 в Осаке.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Политика Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Экономика TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Политика Путин: Скрипаль уже был наказан до инцидента в Солсбери Президент России Владимир Путин в интервью британской газете FT заявил, что Сергей Скрипаль был наказан ещё до инцидента в Солсбери и никакого интереса для Москвы собой уже не представлял.

Спорт Девять медалей завоевали россияне на Европейских играх в четверг Российские спортсмены заработали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в очередной соревновательный день на проходящих в Минске Европейских играх.

Здоровье Минздрав Ростовской области опроверг влияние АЭС на онкозаболевания В донском министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о ситуации с онкозаболеваниями в Ростовской области и опровергли влияние ростовской АС на образования онкологических заболеваний у населения.

Политика Украинскую делегацию в ПАСЕ обругали на всех европейских языках Лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Аллой Покровской Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Футбол «Арсенал» выкупил у ЦСКА права на Ткачева "Арсенал" выкупил права на полузащитника Сергея Ткачева у московского ЦСКА, сообщается на сайте тульской футбольной команды.

Футбол Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Политика Абхазия закрыла границу с Грузией В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

Шоу-бизнес Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.

Религия Константинополь отказался признавать черногорских раскольников Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.

Здоровье Онкологи рассказали, как снизить риск развития рака груди Онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко рассказал, что женщины могут снизить риск развития рака груди.