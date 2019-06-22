Политика
Путин ответил на вопрос о преемникеLenta.ru 14:36
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times. По его словам, он думает об этом с 2000 года, но конечный выбор за избирателями.
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Общество
Названы самые безопасные регионы России
Самыми безопасными регионами для путешествий по России оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
В Кремле состоялся прием в честь выпускников военных академий
На приём были приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России.
Обновлено в 10:10
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Политика
Путин: Россия добилась в Сирии больше, чем ожидала
Напомним, 30 сентября 2015 года по решению Владимира Путина и с одобрения Совета Федерации была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).
Обновлено в 14:56
Авто
Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor
Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.
Обновлено в 06:54
Технологии
Сервис оценки качества вождения появится в России
В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.
Обновлено в 02:49
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили
Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Политика
Путин рассказал о своих ожиданиях от саммита G20
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Financial Times о своих ожиданиях от саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Политика
Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Обновлено в 01:00
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Экономика
TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO
TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.
Обновлено в 04:15
Политика
Путин: Скрипаль уже был наказан до инцидента в Солсбери
Президент России Владимир Путин в интервью британской газете FT заявил, что Сергей Скрипаль был наказан ещё до инцидента в Солсбери и никакого интереса для Москвы собой уже не представлял.
Обновлено в 15:47
Спорт
Девять медалей завоевали россияне на Европейских играх в четверг
Российские спортсмены заработали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в очередной соревновательный день на проходящих в Минске Европейских играх.
Обновлено в 16:10
Здоровье
Минздрав Ростовской области опроверг влияние АЭС на онкозаболевания
В донском министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о ситуации с онкозаболеваниями в Ростовской области и опровергли влияние ростовской АС на образования онкологических заболеваний у населения.
Обновлено в 16:15
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ обругали на всех европейских языках
Лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Аллой Покровской
Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Арсенал» выкупил у ЦСКА права на Ткачева
"Арсенал" выкупил права на полузащитника Сергея Ткачева у московского ЦСКА, сообщается на сайте тульской футбольной команды.
Обновлено в 16:15
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Религия
Константинополь отказался признавать черногорских раскольников
Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
«Спасательница Малибу»: 32-летняя Настасья Самбурская показала идеальную фигуру в купальнике
Настасья Самбурская показала фото и видео с отдыха.
Обновлено в 14:57
Здоровье
Онкологи рассказали, как снизить риск развития рака груди
Онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко рассказал, что женщины могут снизить риск развития рака груди.
Обновлено в 15:34
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10