Путин ответил на вопрос о преемникеРИА Новости 15:54

с чего всё началось

Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.

Путин ответил на вопрос о преемнике

Происшествия СК возбудил дело против владельца компании «Рольф» Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Происшествия В США семеро прохожих расстреляны из проезжавшего автомобиля На улицах города Атланта американского штата Джорджия неизвестные злоумышленники из проезжавшего автомобиля расстреливали прохожих, сообщает 27 июня телеканал WSB-TV со ссылкой на местную полицию.

Футбол Мадагаскар с минимальным счетом обыграл Бурунди Сборная Мадагаскара с минимальным счетом обыграла команду Бурунди в матче группового этапа Кубка Африки 2019 года.

Политика Путин объяснил потребность страны в больших золотовалютных резервах Президент России Владимир Путин объяснил, зачем стране нужны большие запасы валюты и драгоценных металлов.

Политика Путин считает, что либеральная идея изжила себя Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.

Происшествия Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Армия и оружие В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Шоу-бизнес Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.

Политика Путин перечислил восхищающих его политических деятелей Своим мнением Владимир Путин поделился в разговоре с изданием Financial Times.

Политика Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Общество Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Политика Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Армия и оружие В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

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Политика Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Авто Интерьер Kia Seltos показан во всех подробностях Во время презентации вседорожника Kia Seltos в Южной Корее производитель впервые опубликовал фотографии интерьера новинки.

Политика В офисе Зеленского предложили перенести столицу Украины В офисе главы украинского государства Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева в другой город.

Наука Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.