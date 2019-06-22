Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 годаКоммерсантъ вчера в 17:43

с чего всё началось

По словам действующего президента, не важно, кого представит лидер страны в качестве своего преемника, «решающий голос — за избирателем». Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.

Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года

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