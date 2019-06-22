Политика

Путин ответил на вопрос о преемникеРИА Новости 15:54

Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью
 газете Financial Times заявил, что его преемника определят в результате голосования на выборах главы государства.
РБК14:44

Подробнее о событии

Путин рассказал о выборе преемника

Известия15:13

Путин, как выяснилось, думает о преемнике всегда, начиная с 2000-го года

Эхо Москвы14:30

Путин думает о своем преемнике уже 19 лет

Вести.Ru15:50

Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

RT на русском15:33

Путин откровенно рассказал о своем преемнике

Газета.Ru16:29

Путин ответил на вопрос о выборе преемника

РБК14:44

Путин ответил на вопрос о преемнике

РИА Новости15:54
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика

Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Обновлено в 17:33
Экономика

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.
Обновлено в 20:03
Политика

Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Наука

Затяжное счастье

В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено в 11:16
Авто

В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada

Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
Обновлено в 08:07
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Политика

Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Общество

В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) для разгрузки СИЗО предлагает рассматривать возможность временного перевода арестованных в соседние регионы, а также хочет наделить руководство следственных изоляторов правом не принимать в ряде случаев граждан, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней степени тяжести, рассказал РИА Новости член Совета Андрей Бабушкин.
Обновлено в 20:31
Космос

В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме

Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.
Обновлено в 11:02
Энергетика

Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал

Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:22
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Происшествия

Врачи чудом спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце

В Шанхае врачам удалось спасти 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце. Об этом сообщает портал AsiaOne.
Обновлено в 10:05
Экономика

Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes)

Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».
Обновлено в 19:30
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрывы в Тунисе

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Тунисе, сообщает АFР со ссылкой на подконтрольное ИГ информагентство Amaq.
Обновлено в 20:44
Энергетика

ВЭБ.РФ начал финансировать строительство танкеров на верфи «Звезда»

Госкорпорация ВЭБ.РФ перевела первые авансовые платежи по судостроительным контрактам с судоверфью «Звезда» (контролируется «Роснефтью») на строительство двух нефтяных танкеров класса «Афрамакс».
Обновлено в 12:23
Политика

В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»

Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 12:43
Политика

Путин прибыл в Японию на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике

Поклонники обратили внимание на то, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.
Обновлено в 20:00
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено в 20:59
Происшествия

Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии

В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Происшествия

Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса

Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
Обновлено в 20:38
Здоровье

В поселке Краснодарском возобновили подачу воды

Сегодня вечером, 27 июня, в поселке Краснодарском, где было зафиксировано порядка 20 случаев отравления, возобновили подачу воды.
Обновлено в 15:40
Транспорт

Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 20:30
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
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