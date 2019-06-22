Путин ответил на вопрос о преемникеРИА Новости 15:54

с чего всё началось

Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.

Путин ответил на вопрос о преемнике

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Политика Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.

Экономика Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.

Политика Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.

Наука Затяжное счастье В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).

Авто В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Политика Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.

Общество В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) для разгрузки СИЗО предлагает рассматривать возможность временного перевода арестованных в соседние регионы, а также хочет наделить руководство следственных изоляторов правом не принимать в ряде случаев граждан, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней степени тяжести, рассказал РИА Новости член Совета Андрей Бабушкин.

Космос В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.

Энергетика Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Врачи чудом спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце В Шанхае врачам удалось спасти 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце. Об этом сообщает портал AsiaOne.

Экономика Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes) Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».

Политика Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.

Происшествия ИГ взяло ответственность за взрывы в Тунисе Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Тунисе, сообщает АFР со ссылкой на подконтрольное ИГ информагентство Amaq.

Энергетика ВЭБ.РФ начал финансировать строительство танкеров на верфи «Звезда» Госкорпорация ВЭБ.РФ перевела первые авансовые платежи по судостроительным контрактам с судоверфью «Звезда» (контролируется «Роснефтью») на строительство двух нефтяных танкеров класса «Афрамакс».

Политика Путин прибыл в Японию на саммит G20 Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".

Шоу-бизнес 53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике Поклонники обратили внимание на то, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.

Происшествия Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.

Происшествия Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.

Здоровье В поселке Краснодарском возобновили подачу воды Сегодня вечером, 27 июня, в поселке Краснодарском, где было зафиксировано порядка 20 случаев отравления, возобновили подачу воды.

Транспорт Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».