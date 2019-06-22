Путин ответил на вопрос о возможном преемникеRT на русском 15:33

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года. «Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда начиная с 2000 года», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

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