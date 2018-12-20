Политика
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что Япония и Россия заинтересованы в подписании мирного договора.
Коммерсантъ05:30
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Мы искренне стремимся и будем стремиться дальше к заключению мирного договора с Японией, потому что я убежден, и эту убежденность со мной разделяет премьер-министр Абэ, что сегодняшнее состояние не является нормальным. Япония и Россия заинтересованы в полном урегулировании наших отношений.
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