Путин ответил на вопрос, когда жить в России станет легчеТВ Центр 05:40

Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Чаще всего люди спрашивают у президента, когда жить станет легче. Глава государства согласен, что народ в последнее время испытывает материальные трудности.

Путин ответил на вопрос, когда жить в России станет легче

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