Экономика
Путин ответил на вопрос, когда жить в России станет легчеТВ Центр 05:40
Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Чаще всего люди спрашивают у президента, когда жить станет легче. Глава государства согласен, что народ в последнее время испытывает материальные трудности.
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Происшествия
Суд Москвы вернул в полицию протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова
Обновлено в 12:40
Политика
Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований Украины в рамках дел, возбужденных по заявлениями юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, на очереди бывший глава государства Петр Порошенко, сообщил директор ведомства Роман Труба.
Обновлено в 11:51
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар погиб, выпав из окна
52-летний участник музыкального дуэта Cassius скончался, выпав из окна одного из зданий в Париже. Об этом сообщает телеканал France 24.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Алибасов-младший переживает за психическое здоровье отца
Алибасов-младший два дня занимался похоронами бабушки. Когда он вернулся к отцу, тот признал его врагом.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Семидюймовый ноутбук One Mix 1S Yoga получит 8 ГБ ОЗУ
Устройству прочат семидюймовый дисплей с разрешением Full HD, процессор Celeron 3965Y, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.
Обновлено в 07:26
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ
Кстати, более "привлекательными" угонщики считают следующие модели - LadaXray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, а также "Лада Калина", Chevrolet Niva и Renault Captur.
Обновлено в 12:12
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Политика
Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму
Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Политика
Трамп назвал «большой ошибкой» решение Ирана сбить беспилотник США
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Иран совершил очень большую ошибку».
Обновлено в 10:54
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Политика
Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в России
Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в нескольких регионах РФ.
Обновлено в 06:07
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Москве допрашивают гей-пару по делу об изнасиловании приемного мальчика
На днях в отделение детской хирургии одной из столичных больниц поступил 12-летний мальчик Саша (имя изменено).
Обновлено в 11:22
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45