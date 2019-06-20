Экономика

Путин ответил на вопрос, когда жить в России станет легчеТВ Центр 05:40

Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Чаще всего люди спрашивают у президента, когда жить станет легче. Глава государства согласен, что народ в последнее время испытывает материальные трудности.
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Путин объяснил падение доходов россиян

Ведомости05:45

Путин ответил на вопрос, когда жить станет легче

Газета.Ru05:41

Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян

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Путин констатировал ухудшение уровня жизни россиян

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Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

BFM.ru05:28

Владимир Путин согласился с тем, что жить россиянам стало тяжелее

Говорит Москва05:18

Сотни россиян спросили Путина про окрошку

Lenta.ru05:59
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Происшествия

Суд Москвы вернул в полицию протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова

Обновлено в 12:40
Политика

Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований Украины в рамках дел, возбужденных по заявлениями юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, на очереди бывший глава государства Петр Порошенко, сообщил директор ведомства Роман Труба.
Обновлено в 11:51
Музыка

Французский музыкант Филипп Здар погиб, выпав из окна

52-летний участник музыкального дуэта Cassius скончался, выпав из окна одного из зданий в Париже. Об этом сообщает телеканал France 24.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Алибасов-младший переживает за психическое здоровье отца

Алибасов-младший два дня занимался похоронами бабушки. Когда он вернулся к отцу, тот признал его врагом.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Гаджеты

Семидюймовый ноутбук One Mix 1S Yoga получит 8 ГБ ОЗУ

Устройству прочат семидюймовый дисплей с разрешением Full HD, процессор Celeron 3965Y, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.
Обновлено в 07:26
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Авто

Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ

Кстати, более "привлекательными" угонщики считают следующие модели - LadaXray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, а также "Лада Калина", Chevrolet Niva и Renault Captur.
Обновлено в 12:12
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Спорт

Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой

Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Политика

Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Спорт

Медведева выступит на российском этапе Гран-при, Загитова — в Японии

Обновлено в 11:09
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Политика

Трамп назвал «большой ошибкой» решение Ирана сбить беспилотник США

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Иран совершил очень большую ошибку».
Обновлено в 10:54
Политика

Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»

Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Политика

Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в России

Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в нескольких регионах РФ.
Обновлено в 06:07
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

Обновлено в 12:16
Происшествия

В Москве допрашивают гей-пару по делу об изнасиловании приемного мальчика

На днях в отделение детской хирургии одной из столичных больниц поступил 12-летний мальчик Саша (имя изменено).
Обновлено в 11:22
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
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