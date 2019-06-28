с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет. По его словам, в конечном итоге правильный выбор сделают избиратели. Соответствующее заявление глава РФ сделал во время интервью Financial Times.

Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике

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