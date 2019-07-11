Политика
Путин ответил Зеленскому на просьбу о встречеDixiNews 09:11
Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Минске. Слова российского лидера передаёт агентство «ТАСС». Как отметил Путин, Россия никогда не отказывалась от расширения нормандского формата и такая встреча может быть интересна.
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с чего всё началось
8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".ТАСС09:20
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
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