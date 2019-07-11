8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Минске. Слова российского лидера передаёт агентство «ТАСС». Как отметил Путин, Россия никогда не отказывалась от расширения нормандского формата и такая встреча может быть интересна.

Путин ответил Зеленскому на просьбу о встрече

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