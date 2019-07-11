Политика
Путин отреагировал на предложение встречи с ЗеленскимИзвестия 11:31
Президент России Владимир Путин оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, Франции и США. Как сообщает ТАСС в четверг, 11 июля, Путин назвал эту идею интересной.
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с чего всё началось
8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".ТАСС09:20
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