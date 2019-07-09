И это [предложение] тоже может быть интересным", - заявил Путин. 8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

с чего всё началось

Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине

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