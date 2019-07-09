Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по УкраинеВести.Ru 09:35

Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
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с чего всё началось

Путин назвал интересным предложение Зеленского о расширении «нормандского формата»

И это [предложение] тоже может быть интересным", - заявил Путин. 8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.
ТАСС09:20

Подробнее о событии

Путин прокомментировал идею Зеленского расширить «нормандский формат»

РИА Новости09:37

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине

Вести.Ru09:35

Путин готов обсуждать расширенную встречу по Донбассу

Коммерсантъ09:19

Путина заинтересовала идея Зеленского о встрече глав шести стран в Минске

РБК09:25

Путин ответил на предложение Зеленского о переговорах

Дождь09:05

Путин отреагировал на предложение Зеленского о переговорах в Минске по Донбассу

OAnews09:14

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

RT на русском08:59
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:17, Вашингтон
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СК возбудил уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах

Обновлено в 09:38
Наука

Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди

Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.
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Происшествия

В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России

Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

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Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
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Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны

Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны.
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Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Футбол

«Зенит» презентовал Дугласа и Сутормина

Обновлено в 08:25
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции

Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда

По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
Обновлено в 04:33
Политика

Госдума одобрила статус ветеранов для дагестанских ополченцев

Обновлено в 09:31
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали с детьми на турнире по поло

Кейт Миддлтон взяла на мероприятие пятилетнего принца Джорджа и годовалого Луи, а Меган Маркл появилась с маленьким Арчи, которому на днях исполнилось только два месяца.
Обновлено вчера в 14:51
Космос

Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Политика

Роскомнадзор наказал сообщество MDK за оскорбление госсимволов РФ

Социальная сеть «ВКонтакте» обязана удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий.
Обновлено в 09:40
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта

Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

L’One рассказал, сколько стоит уход из Black Star

Обновлено в 06:59
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Обновлено в 08:02
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Теннис

Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Политика

На Украине телеканалу «112» угрожают из-за показа фильма Стоуна

Режиссер постарался отразить в фильме происходящее на Украине после Евромайдана. По сути, ее новейшую историю за пять лет.
Обновлено в 09:24
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских

В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.
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Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов

Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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