Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковМосква 24 08:25
Владимир Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину, сообщает РИА Новости. По его словам, украинские моряки просто исполняли приказ, и Москва отдает себе в этом отчет, однако они нарушили российский закон.
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Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 18:02
Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
Обновлено в 15:53
Футбол
Штрафы Карпина, космическое предложение из Китая, Дзюба в «Манчестер Сити». Мы поговорили с Ивелином Поповым
Во время интервью вмешался Карпин.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Здоровье
Лучшая из детских. Поликлиника в Обручевском получила городской грант
Именно поликлинике № 10 в этом году дали городской грант как самой лучшей из детских.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Ранее канал Mash в Telegram сообщил, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления в аэропорту Домодедово, из-за чего люди длительное время были вынуждены сидеть в самолете.
Обновлено в 11:30
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов опроверг обвинения в инсценировке отравления.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Происшествия
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Интернет
Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Культура
Съемка Чернобыля и падения Берлинской стены, работа с Серебренниковым и Михалковым. Влад Опельянц. Судьба оператора
В новом выпуске программы «Как все начиналось» — оператор Владислав Опельянц.
Обновлено в 16:01
Финансы
Экономический прогноз на июль
Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Подтвердились данные о массовой расправе боевиков над христианами в Мали
По сообщениям выживших очевидцев, перед самым рассветом к посёлку, где проживают представители этнической общности догонов (по вероисповеданию - преимущественно христиане западных деноминаций), прибыло около 50 вооружённых боевиков-исламистов.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Семеро курян отравились грибами
Случаи отравления зарегистрированы и в этом сезоне - за медицинской помощью обратились семеро курян.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Общество
Тауэрский мост отмечает 125-летие
Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.
Обновлено в 17:06
Игры
Новые Nintendo Switch и NVIDIA Shield TV получат улучшенную Tegra X1
Старенькая однокристальная система Tegra X1 проходит процесс обновления, и есть свидетельства, что оба устройства, Switch mini и Switch Pro, предложат улучшенную производительность или расширенное время автономной работы, а, возможно, и то, и другое.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова объяснила наезд Шуры с обвинениями в алкоголизме
Звезда 90-х Марина Хлебникова оказалась в центре скандала. Певец Шура, посмотрев последние фотографии певицы, едва не взвыл от ужаса.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по Риму с сыном и невесткой
Лариса Гузеева уже показала поклонникам три фотографии, сделанные во время прогулок по Риму и на двух из них она позирует с женой своего сына.
Обновлено в 08:19
Авто
В США выставили на продажу редчайший Porsche 911
Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52