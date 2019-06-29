Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряковМосква 24 08:25

Владимир Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину, сообщает РИА Новости. По его словам, украинские моряки просто исполняли приказ, и Москва отдает себе в этом отчет, однако они нарушили российский закон.
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Происшествия

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Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
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Финансы

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Армия и оружие

Подтвердились данные о массовой расправе боевиков над христианами в Мали

По сообщениям выживших очевидцев, перед самым рассветом к посёлку, где проживают представители этнической общности догонов (по вероисповеданию - преимущественно христиане западных деноминаций), прибыло около 50 вооружённых боевиков-исламистов.
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Случаи отравления зарегистрированы и в этом сезоне - за медицинской помощью обратились семеро курян.
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В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

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