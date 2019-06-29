Политика
Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякамLife.ru 03:48
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
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Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Украина получит от Франции 20 патрульных катеров
Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено в 19:09
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 17:36
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено в 21:01
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено в 21:25
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Губернатор: Тульская область примет 100 детей из Приангарья
О готовности региона принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Приангарья заявил 29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 21:45
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено 27 июня в 19:01
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
Обновлено в 21:50
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли насосную станцию в ДНР
Обновлено в 16:22
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Футбол
Зидан хочет, чтобы Кейлор Навас покинул «Реал»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, сообщают испанские СМИ.
Обновлено в 18:44
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Обновлено в 16:01
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено в 17:45
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22