Политика

Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякамLife.ru 03:48

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
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Путин ответил Зеленскому по задержанным под Крымом морякам

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Путин пообещал в спокойном режиме решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину

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Путин предложил спокойно решать вопрос с арестованными моряками с Украины

РБК06:51

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Вести.Ru04:12

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Газета.Ru08:37

Путин прокомментировал обращение Зеленского с просьбой «вернуть» украинских моряков

ТАСС03:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
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