Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»Известия 07:12
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией». В ответ на это глава государства подчеркнул, что не согласен с использованием такого названия.
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Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин: пожарным повысят зарплаты
Владимиру Путину включили видеообращение пожарного Станислава Таукачикаса из города Светлого Калининградской области: — На данный момент зарплата пожарного составляет 12–13 000 рублей, — отметил он.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Станислав Садальский счел отравление Алибасова пиар-ходом
Актер и журналист Станислав Садальский высказался по поводу отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Литве осудили двух человек за шпионаж в пользу России
Шяуляйский окружной суд в четверг признал двух человек виновными в шпионаже в пользу России и назначил им наказание в виде лишения свободы по четыре года и девять месяцев.
Обновлено в 10:16
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено в 09:14
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия
Протестующих в Шиесе подвинули из-за телемоста с Путиным
Обновлено в 04:29
Экономика
Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Футбол
Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»
Обновлено в 11:45
Игры
К Cyberpunk 2077 могут выйти дополнения
Cyberpunk 2077 выйдет 20 апреля 2020 года на ПК, Playstation 4 и Xbox One.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Политика
Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана
Трамп осудил действия Ирана и назвал их большой ошибкой. "Иран совершил очень большую ошибку", - подчеркнул Трамп.
Обновлено в 10:59
Политика
Си Цзиньпин отправился с государственным визитом в КНДР
Председатель КНР Си Цзиньпин утром 20 июня отправился с государственным визитом в КНДР.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30
Политика
Обвиняемый в шпионаже американец попросил о поддержке четырех стран
Обвиняемый в шпионаже на территории России гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать.
Обновлено в 07:21
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено в 10:15
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Ющенко, которым строго ограничивалась установка сигнальных проблесковых маячков на автомобилях.
Обновлено в 08:28
Политика
Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53