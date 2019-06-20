Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»Известия 07:12

Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией». В ответ на это глава государства подчеркнул, что не согласен с использованием такого названия.

Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»

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