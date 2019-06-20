Политика

Путин ответил на критику в адрес «Единой России»РИА Новости 13:57

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия". По словам главы государства, партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения.
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Путин ответил на критику в адрес «Единой России»

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Интерфакс06:55

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Обновлено в 13:29
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Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
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Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
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Ростелеком объяснил, зачем сканирует компьютеры клиентов

Пользователь утверждает, что сайт Ростелекома сканировал по меньшей мере 14 портов из тех, которые в большинстве случаев используют различные программы, сетевые протоколы и вирусы, в том числе для удаленного управления компьютером.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

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Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Авто

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Обновлено в 10:05
Происшествия

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Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
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Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
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Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

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Обновлено в 05:19
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Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%

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Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с прошлого года

Ранее сообщалось, что рубль обновил максимумы 2019 года. Курс доллара упал на 66 копеек, до 63,13 рубля до уровня начала августа 2018 года.
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Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
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Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
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Сегодня, 20 июня, тульский "Арсенал" сыграл товарищеский матч. Соперником "канониров" стал "Авангард" из Курска.
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«Росатом» начал строительно-монтажные работы на месте АЭС «Пакш-2» в Венгрии

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В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
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С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
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В Вологде на Московском шоссе столкнулись скутер "Ирбис", на котором ехали два подростка, и грузовой автомобиль КамАЗ.
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