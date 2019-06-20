Путин ответил на критику в адрес «Единой России»РИА Новости 13:57

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия". По словам главы государства, партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения.

Путин ответил на критику в адрес «Единой России»

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