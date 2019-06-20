Политика

Путин ответил на критику «Единой России»Газета.Ru 15:26

Президент России Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес партии "Единая Россия". Лидер государства заявил, что представители партии занимаются выполнением пусть и непопулярных, но необходимых решений для страны.
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Путин ответил на критику «Единой России»

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Lenta.ru07:04

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Интерфакс06:55

Путин ответил на критику в адрес «Единой России»

РИА Новости13:57
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
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