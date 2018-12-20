Политика

Путин ответил на вопрос о желании править миром
Рамблер
09:43

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, хотел бы он править миром. «Ну, конечно», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки Wall Street Journal в ходе ежегодной пресс-конференции.
Рамблер09:43
Владимир Путин
Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Это связано с ведущей ролью США в мировой экономике. Связано с расходами на оборону — 700 с лишним миллиардов долларов США тратят на оборону. А мы — 46 миллиардов.
— Владимир ПутинКрасная весна 07:57

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