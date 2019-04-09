Политика

Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с РоссииREGNUM 10:29

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России. Разговор на эту тему состоялся сегодня, 9 апреля, на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
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Владимир Путин
Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, ...чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню.
— Владимир ПутинРЕН ТВ 09:49

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Путин и президент Финляндии поспорили о санкциях

РИА Новости09:26

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях

РБК12:45

Путин и Ниинистё поспорили об антироссийских санкциях

News.ru09:36

Путин ответил президенту Финляндии за Крым

Lenta.ru09:30

Путин ответил президенту Финляндии на слова о санкциях

RT на русском13:28

Президент Финляндии назвал условие отмены санкций против России

ФАН09:49

Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России

REGNUM10:29
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Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер

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Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)

"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:01
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Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
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Политика

ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
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Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Политика

В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала новорожденного сына

Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено в 11:37
Транспорт

Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11

На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Наука

У мамонтов и неандертальцев обнаружили сходные генетические черты

Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предполагает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 тысяч лет назад, и неандертальцы имели схожие генетически черты.
Обновлено в 05:24
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Армия и оружие

Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Футбол

СМИ узнали об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к футболисту «Спартака»

Обновлено в 13:52
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Политика

Меркель не встретила Мэй в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

На Украину летят десантники США

Посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook сообщил о том, что на Украину летят американские десантники.
Обновлено в 05:03
Политика

Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Футбол

Ливерпуль — Порту 0:0 (1-й тайм)

«Ливерпуль» и «Порту» объявили составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет на «Энфилде».
Обновлено в 13:57
Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Политика

Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В Китае десять человек попали под лавину

Сход снежной лавины произошел накануне в горной местности городского округа Чанцзи Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая, в результате чего в ловушке оказались 10 человек.
Обновлено вчера в 23:43
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Обновлено в 01:46
Кино

Джордж Мартин высказался по поводу окончания съемок «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин, романы которого легли в основу сериала «Игра престолов», высказался по поводу окончания съемок фантастической эпопеи.
Обновлено в 10:06
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Авто

Новое поколение Nissan Navara представят в 2020 году

Среднеразмерный Frontier/Navara может быть представлен в сентябре 2020 года, а серийная версия модели начнет продаваться как авто модельного ряда 2021 года.
Обновлено в 10:26
Политика

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Общество

В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Политика

Рухани осудил решение США признать КСИР террористической организацией

Президент Ирана Хасан Рухани осудил решение Соединенных Штатов признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщает 9 апреля Al Arabia.
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