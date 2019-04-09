Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с РоссииREGNUM 10:29

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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России. Разговор на эту тему состоялся сегодня, 9 апреля, на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России

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