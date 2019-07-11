8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".

с чего всё началось

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе. Так он прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести переговоры по деэскалации в регионе в составе Россия — Украина — Германия — Франция — США — Великобритания.

Космос 12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.

Экономика «Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты» Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Происшествия Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.

Политика Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.

Авто Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.

Политика Президент Бразилии может назначить сына послом в США Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России В мае были названы самые востребованные профессии в России.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Политика Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Здоровье 30% населения планеты страдают от болезней печени Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Финансы Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6% Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Футбол Гризманн переходит в «Барселону» за 120 млн евро Как сообщает L'Equipe, французский полузащитник «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн перейдет в «Барселону» за 120 млн евро.

Политика США ввели санкции против военной контрразведки Венесуэлы Ранее Минфин США ввёл санкции против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра — сына венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Политика Обыски проходят в офисе президента Украины В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.

Происшествия Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.