Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорахРИА Новости 09:37
Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе. Так он прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести переговоры по деэскалации в регионе в составе Россия — Украина — Германия — Франция — США — Великобритания.
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с чего всё началось
8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".ТАСС09:20
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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